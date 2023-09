Ein Autofahrer ist von einer Landstraße in Burgdorf nördlich von Hannover abgekommen und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der 73-Jährige verlor aufgrund eines nicht näher beschriebenen medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte unter anderem gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde nach dem Unfall am Samstag in ein Krankenhaus gebracht.