Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat in der Stadt Langenhagen am Mittwochabend eine größere Evakuierung begonnen. Ab 19.00 Uhr durchsuchten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr das Sperrgebiet, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. In dem betroffenen Gebiet nahe des Flughafens Hannover gebe es Gewerbe, aber auch Wohnhäuser. Schätzungsweise 2500 Personen seien betroffen.

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat in der Stadt Langenhagen am Mittwochabend eine größere Evakuierung begonnen. Ab 19.00 Uhr durchsuchten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr das Sperrgebiet, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. In dem betroffenen Gebiet nahe des Flughafens Hannover gebe es Gewerbe, aber auch Wohnhäuser. Schätzungsweise 2500 Personen seien betroffen.

Später müsse für die Zeit der Entschärfung der Flugbetrieb, der Bahnverkehr und der Autoverkehr auf der Autobahn A352 eingestellt werden. Die Deutsche Bahn leitete nach eigenen Angaben den Fernverkehr auf der Hauptstrecke zwischen Hannover und Hamburg um. Für den regionalen Bahnverkehr zwischen Hannover Hauptbahnhof und Mellendorf wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die 250 Kilogramm schwere britische Bombe sei bei Bauarbeiten an der Straße Am Pferdemarkt gefunden worden, teilte die Stadt mit. Im Umkreis von einem Kilometer müsse geräumt werden. In einer Schule wurde eine Sammelstelle eingerichtet.

Stöungsmeldungen der Deutschen Bahn Meldung auf Webseite der Stadt Langenhagen