Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen auf der A2 bei Lehrte ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer sei in der Nacht zum Montag in seiner Sattelzugmaschine eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Derzeit sei die Autobahn in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar.