Bei einem Feuer in einem Fachwerkhaus in Gehrden (Region Hannover) ist eine Bewohnerin verletzt worden. Der Brand war am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich eines Kamins im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits in dichten Rauch gehüllt. Die Hausbewohnerin hatte sich zuvor ins Freie gerettet, dabei aber verletzt. Eine ihrer Katzen verendete in den Flammen, eine zweite konnte gerettet werden. Das Gebäude wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Den entstandenen Schaden schätzte die Feuerwehr auf etwa 80.000 bis 100.000 Euro.