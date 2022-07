Die Polizei hat auf der Autobahn 2 bei Hannover drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Alle standen unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, weil der Fahrer eines Sattelzugs am Samstagabend in heftigen Schlangenlinien über die A2 fuhr und mehrfach fast mit der Schutzplanke kollidierte.