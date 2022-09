Die Diagnose Demenz bedeutet eine große Belastung. Mit mehr als 70 Veranstaltungen will die Region Hannover von diesem Samstag (3. September) an über Demenz-Erkrankungen aufklären, bei denen die Betroffenen nach und nach ihre geistigen Fähigkeiten verlieren. "Eine Demenzdiagnose verändert nicht nur das Leben vieler Menschen mit Demenz, sondern auch das Leben ihrer An- und Zugehörigen", sagte Andrea Hanke, Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region.

Auf dem Programm der "Ersten Woche(n) der Demenz" stehen unter anderem Vorträge, Diskussionen, Kunstausstellungen und Workshops. In einer Art Demenz-Parcours können Interessierte die Erkrankung nachfühlen und so besser verstehen. Die Veranstaltungen finden teilweise online statt.

In der Region Hannover leben nach Behördenangaben momentan rund 22.500 Menschen mit Demenz. Bis zum Jahr 2029 könne die Zahl auf bis zu 27.000 steigen, hieß es. Das Programm läuft bis zum 26. September. Am 21. September wird der Welt-Alzheimertag begangen. Bundesweit wird an diesem Tag auf die Situation der etwa 1,8 Millionen Demenzerkrankten und ihrer Familien in Deutschland aufmerksam gemacht.

Programm der Aktion