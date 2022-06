Ein 82 Jahre alter Mann ist in einem Krankenhaus gestorben, nachdem er in einem Krankenfahrstuhl mit einem Transporter kollidierte. Der 70 Jahre alter Fahrer des Transporters wollte am Donnerstag in Lehrte bei Hannover rechts in eine Straße abbiegen und hielt zunächst, wie die Polizei mitteilte. Beim Anfahren kollidierte er dann aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem Krankenfahrstuhl, der dadurch mit dem 82-Jährigen umkippte. Der Mann erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen, hieß es. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in eine Klinik, wo er später starb. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und sucht Zeugen.