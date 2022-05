Unbekannte haben Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Gemeinde Isernhagen (Region Hannover) gesprengt. Ob sie bei der Tat in der Nacht zu Sonntag Geld erbeuteten, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Das Gebäude der Bank war seinen Angaben nach von der Detonation stark beschädigt worden - es entstand ein Trümmerfeld. Allein der Gebäudeschaden dürfte dementsprechend hoch sein, wie der Sprecher sagte. In der Umgebung der Bankfiliale befinden sich demnach insbesondere gewerblich genutzte Räumlichkeiten. Anwohner wurden durch den Vorfall demnach nicht in Mitleidenschaft gezogen.