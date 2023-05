Traditionsclub VfB Lübeck steigt in die 3. Liga auf

Mit Trainern wie Dieter Hecking und Charly Körbel spielt der VfB Lübeck einst in der 2. Bundesliga. Am Freitagabend gelingt immerhin wieder die Rückkehr in Liga 3.

Der VfB Lübeck kehrt nach zwei Jahren in die 3. Fußball-Liga zurück. Der große Favorit der Regionalliga Nord machte den Aufstieg am Freitagabend durch einen 1:0 (0:0)-Sieg bei der SV Drochtersen/Assel im Landkreis Stade perfekt. Zeitgleich feierten mehrere Dutzend VfB-Fans diesen Erfolg bei einem Public Viewing im heimischen Stadion an der Lohmühle.

Mit namhaften Trainern wie Dieter Hecking, Karl-Heinz Körbel und Michael Lorkowski spielten die Lübecker von 1995 bis 1997 sowie von 2002 bis 2004 sogar in der 2. Bundesliga. Nach einem tiefen sportlichen Fall bis in die fünftklassige Schleswig-Holstein-Liga (2013/14) kehrte der Traditionsclub 2020 schon einmal in die 3. Liga zurück.

Nach dem sofortigen Wiederabstieg baute der erst 32 Jahre alte Trainer Lukas Pfeiffer eine neue Mannschaft auf. Die schaffte nun im zweiten Versuch den Aufstieg. Bekannteste Spieler sind die ehemaligen Bundesliga-Profis Mirko Boland (Eintracht Braunschweig) und Janek Sternberg (Werder Bremen). Das entscheidende Tor in Drochtersen schoss Marvin Thiel in der 48. Minute.

