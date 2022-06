Regionalliga-Aufsteiger Bremer SV hat den früheren DDR-Nationalspieler und -Torschützenkönig Torsten Gütschow als neuen Trainer verpflichtet. Das gab der DFB-Pokal-Gegner des FC Schalke 04 am Montagabend bekannt. Der 60-Jährige trainierte zuletzt Budissa Bautzen und die TSG Neustrelitz in der Regionalliga und ist auch in Norddeutschland kein Unbekannter. In der Saison 1994/95 spielte er für Hannover 96. 2003/04 trainierte er mit dem FC Oberneuland schon einmal einen Bremer Club. 2006 übernahm er für sieben Jahre den niedersächsischen Oberligisten TuS Heeslingen, weshalb er noch immer in Zeven zwischen Bremen und Hamburg lebt.