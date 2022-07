Mitten in der Urlaubszeit legen Lufthansa-Beschäftige am Mittwoch ihre Arbeit nieder. Auch in Hannover und Bremen fallen Flüge aus. Für Reisende innerhalb Deutschlands hat die Lufthansa einen Tipp.

Die Lufthansa hat wegen des Verdi-Warnstreiks am Mittwoch mehrere Flüge von den Flughäfen in Hannover-Langenhagen und Bremen gestrichen. Am Hannover Airport fallen alle sechs geplanten Lufthansaflüge mit den Zielen Frankfurt und München aus, wie eine Flughafensprecherin am Dienstag bestätigte. In der Hansestadt sind es nach Angaben des Airports fünf von sieben Maschinen, die nicht starten. Auch diese Flüge sollten nach München und Frankfurt gehen.