Stressfreier Sommerurlaub - den müssen sich Reisende in den ersten Ferientagen in Niedersachsen und Bremen erst verdienen. Der ADAC rechnet am Samstag und Sonntag mit vollen Autobahnen.

Wer an diesem Wochenende mit dem Auto in den Urlaub startet will, muss Geduld mitbringen. Wie der ADAC mitteilte, ist in den niedersächsischen Sommerferien bis Ende August vor allem an den Wochenenden mit Staus zu rechnen. Besonders an der Küste Richtung Nord- und Ostsee wird ein hohes Stauaufkommen erwartet. Unter anderem sind laut ADAC aber auch die Regionen um Bremen, Hamburg, Hannover und Osnabrück betroffen. Auf den Autobahnen 1 und 7 sowie beim Elbtunnel wird es voraussichtlich wieder eng. Am Mittwoch (13. Juli) haben die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen und Bremen Zeugnisse bekommen.