Niedersachsen und Bremen hängen an die Pfingstfeiertage noch einen zusätzlichen Feiertag - ideal also für einen Familienausflug, etwa an die Küste. Wer mit dem Auto fährt, muss aber möglicherweise Geduld mitbringen. Der ADAC sagt, wo es stocken könnte.

Nach dem Himmelfahrtswochenende rechnet der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) auch über die Pfingstfeiertage mit Staus auf den Autobahnen. Voraussichtlich werden laut ADAC Autofahrer aus fast allen Bundesländern unterwegs sein. In Niedersachsen und Bremen ist nach Pfingstmontag auch der Dienstag schulfrei.

Stauspitzen erwartet der ADAC am Freitagnachmittag und am Pfingstmontag «Die Reiselust der Deutschen dürfte in diesem Jahr wieder so hoch sein wie vor Corona», teilte der Verein mit. In Niedersachsen erwartet der Automobilclub vor allem auf sämtlichen Fernstraßen von und zur Küste viel Verkehr. Auch auf den Autobahnen 1, 2 und 7 werde es voll. Insbesondere rund um Hannover, zwischen der Landeshauptstadt und Hamburg sowie zwischen Bremen, Hamburg und weiter bis zur Ostsee müssten Autofahrer vermutlich Geduld mitbringen.

Einige Bundesländer, darunter Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Baden-Württemberg, starten zu Pfingsten in teils mehrwöchige Schulferien. Deshalb sei auch in Richtung Süden mit vielen Staus zu rechnen. Mit Kontrollen aufgrund der Corona-Pandemie, sei an den Grenzen zu Nachbarländern kaum noch zu rechnen. Die meisten Länder haben ihre dahingehenden Einreiseregelungen deutlich gelockert.

Nach dem Pfingstwochenende erwartet der ADAC eine weitere Stauspitze am Mittwoch vor Fronleichnam, bevor dann am 18. und 19. Juni die große Rückreisewelle rollt. In Niedersachsen und Bremen ist Fronleichnam allerdings kein Feiertag.