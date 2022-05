Die Turmuhr hoch oben an der Marktkirche in Hannover hat nach einem Sturmschaden ihre Zeiger frisch vergoldet zurück. Von einem Hubarm in 70 Meter Höhe aus brachten Fachleute am Dienstag die Zeiger wieder am Uhrwerk an der Nordseite des Turms an. «Die Zeiger sind fest und die Uhrzeit wurde wieder eingestellt», sagte eine Sprecherin des evangelischen Stadtkirchenkreises Hannover.