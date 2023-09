Bei zwei Fahrradunfällen sind in Niedersachsen Menschen verletzt worden. Ein 14 Jahre alter Radfahrer aus Dörpen sei aus bislang ungeklärter Ursache beim Abbiegen gestürzt und habe sich am Freitag in Heede (Landkreis Emsland) schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.