Ein 71-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Uelsen (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit seinem Pedelec gegen einen Baum und Zaun gefahren. Dabei wurde der Mann laut Polizeiinformationen von Sonntag schwer verletzt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Nach einer medizinischen Versorgung am Unfallort wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 71-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Angaben zum Grad der Alkoholisierung macht die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.