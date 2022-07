Die Corona-Inzidenzen in Niedersachsen steigen weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land lag am Samstag bei 993,4 - nach 980,3 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Damit wies Niedersachsen weiterhin die zweithöchste Inzidenz im Vergleich der Bundesländer aus, nur der Wert für Schleswig-Holstein (1082,7) war höher. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche an. 13.312 Fälle kamen hinzu, sieben Menschen starben im Zusammenhang mit der Krankheit.