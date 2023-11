Die rot-grüne Landesregierung Niedersachsens hält nach Einschätzung der grünen Jugend ihren eigenen Ansprüchen noch nicht stand. "In einer Zeit, in der sich Menschen allein gelassen fühlen, verunsichert sind und akute Abstiegsängste haben, ist es kein Wunder, dass gesellschaftliche Mehrheiten für Klimaschutz und eine humane Asylpolitik schwinden", sagte Felix Hötker, Sprecher der Grünen Jugend Niedersachsen, am Dienstag. Die Aufgabe einer rot-grünen Regierung wäre es aus seiner Sicht, Menschen soziale Sicherheit zu geben und gesellschaftliche Mehrheiten für Klimaschutz und Solidarität zu organisieren.