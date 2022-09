Bei einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in Rotenburg (Wümme) hat ein Radfahrer einen Autofahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn bespuckt. Zudem trat er gegen das Auto des Mannes, sodass es beschädigt wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach hatte der 40 Jahre alte Radfahrer am Freitag die Vorfahrt missachtet, es kam zu einer Auseinandersetzung mit dem 32 Jahre alten Autofahrer. Die Beifahrerin im Auto versuchte den Streit zu beenden und wurde ebenfalls angegriffen. Passanten beendeten die Auseinandersetzung schließlich. Gegen den Radfahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.