Wegen des Giftstoffs Nonylphenol werden kleine, leere Einmachgläser aus chinesischer Produktion zurückgerufen. Die Fünfer-Sets mit 50-Milliliter-Gläschen sollten nicht verwendet werden, teilte der Großhändler in Ostrhauderfehn (Kreis Leer) in Ostfriesland am Montag mit. Die kleinen Gläser mit rotkarierten Deckeln seien in Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt verkauft worden.