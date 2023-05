Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat fassungslos auf den Besuch von Altkanzler Gerhard Schröder bei einem Empfang der russischen Botschaft zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland reagiert. "Ich war entsetzt", sagte der Minister am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger". Neben Schröder hatte auch AfD-Chef Tino Chrupalla an dem Empfang am 9. Mai in Berlin teilgenommen.

Der Versuch, Schröder wegen seiner engen Verbindungen zu Russland aus der SPD auszuschließen, war in dieser Woche gescheitert. Nach der letztinstanzlichen Entscheidung der Bundesschiedskommission kann Schröder in der Partei - deren Vorsitzender er 1999 bis 2004 war - bleiben. Pistorius sagte dazu, zur Causa Schröder sei alles gesagt. "Wir haben wirklich andere Baustellen als die Frage, ob jemand, der demnächst 80 wird, noch in der SPD ist oder nicht."