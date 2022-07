In einer Wohnung in Stadthagen im Landkreis Schaumburg ist am Mittwoch ein Kaminofen geplatzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, zog sich ein Mann Verbrennungen zu und wurde in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Das Feuer konnte gelöscht werden. Wie es dazu genau kam, war zunächst unklar.