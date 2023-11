Das Eindock-Manöver des Frachters "Sabine" im Emder Hafen ist abgeschlossen. "Das Schiff ist eingedockt", sagte Bergungsleiter Stephan Müller am Dienstagabend. Bergungsspezialisten hatten demnach den mithilfe von Luftsäcken gehobenen Havaristen an die Schwimmplattform gekoppelt. "Das hat alles gut geklappt, es gab keine bösen Überraschungen", so Müller. Die Plattform wurde demnach zuvor so weit abgetaucht, dass genügend Wasser unter dem Kiel der "Sabine" war, um den Frachter mit Seilwinden einzudocken. Der Vorgang am Dienstag habe mehrere Stunden gedauert.