Für die Hafenlogistiker kommt der Arbeitskampf der Hafenarbeiter zur Unzeit. Schon jetzt stauen sich die Schiffe in der Nordsee und warten auf Abfertigung in den deutsche Seehäfen. Ein Tarifergebnis gibt es zwar noch nicht, aber auch keine Streiks mehr - zumindest vorerst.

Nach dem längsten Arbeitskampf der Hafenbeschäftigten seit Jahrzehnten wird in den großen deutschen Seehäfen seit dem Wochenende wieder gearbeitet. Am Samstagmorgen sei auch im Hamburger Hafen die Arbeit wieder aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten Tausende Arbeiter seit Donnerstagmorgen außer in Hamburg auch in Bremerhaven, Bremen, Emden, Wilhelmshaven und Brake den Umschlag von Waren weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft hatte zu dem zweitägigen Warnstreik aufgerufen, um nach sieben ergebnislosen Runden den Druck auf die Arbeitgeber nochmals zu erhöhen.