Nach dem Unfall des Segelschiffs "Alexander von Humboldt II" in Bremerhaven ermittelt die Polizei gegen den 67 Jahre alten Kapitän wegen einer Ordnungswidrigkeit. Das sagte die Bremer Polizei am Mittwoch. Zunächst hatte die "Nordsee-Zeitung" berichtet. Der Polizei zufolge prallte das Schiff am Montag beim Auslaufen gegen einen Schwimmkran. Es waren rund 120 Menschen an Bord, niemand wurde den Angaben nach verletzt. Das Segelschiff wurde bei dem Unfall beschädigt. Dem Betreiber des Schiffs zufolge soll am Mittwochnachmittag eine Schätzung der Schadenshöhe vorliegen. Auch an einem Pier gab es Schäden.