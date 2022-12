Der erste moderne Seenotrettungskreuzer ist vor 70 Jahren erstmals zu Wasser gelassen worden: Am 1. Januar 1953 brach die "Bremen" auf der Weser zur ersten Probefahrt auf. Zum ersten Mal war ein Rettungsschiff als Selbstaufrichter konstruiert worden, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Ein in dieser Weise gebautes Schiff kehrt nach einer Kenterung von selbst wieder in eine aufrechte Lage zurück. Ein mitgeführtes Beiboot erlaubte den Einsatz auch in flachem Wasser. Inzwischen liegt die "Bremen" im Museumshafen in Bremen-Vegesack. Zu verdanken ist das dem Bremer Kai Steffen und einer Crew aus Ehrenamtlichen.