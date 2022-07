Am Tag der Zeugnisvergabe am Mittwoch kommender Woche können sich Schüler und Eltern in Niedersachsen wieder am Telefon psychologisch beraten lassen. Für Fragen, Nöte und Ängste stellen die Regionalen Landesämter Ansprechpartner aus der Schulpsychologie zur Verfügung, wie eine Behördensprecherin am Dienstag ankündigte. Von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr können sich demnach Ratsuchende unter der Nummer +49 4721 666 1640 melden.