Übung für mehr Sicherheit: Eine mobile Flugzeug-Brandsimulationsanlage ist am Flughafen Hannover vorgestellt worden. Der etwa 38 Meter lange Simulator ist ein gemeinsames Projekt der Flughäfen Bremen, Hannover und Stuttgart und soll in der Ausbildung helfen, sich optimal auf Notfälle vorzubereiten, wie die Flughafenfeuerwehr am Montag mitteilte. Der Simulator sei die bisher größte mobile Simulationsanlage der Welt, hieß es. Die Anlage ist einem Flugzeug nachempfunden.