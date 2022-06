Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat seine Forderung nach einem Tempolimit auf Autobahnen bekräftigt. Es sei schwer zu erklären, dass man an jeder Ecke Strom und Gas sparen müsse, das Rasen auf der Autobahn aber weiterhin normal sein solle, sagte Lies am Donnerstag im Landtag in Hannover. «Auch wenn es zum Gassparen nicht beiträgt: Ich glaube, dass die Gesellschaft nicht nur bereit ist, sondern sogar verpflichtet ist, jetzt konsequent ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen.»