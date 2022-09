Niedersachsens Landtagsabgeordnete kommen am Mittwoch (ab 10.30 Uhr) zur letzten Sitzungswoche vor der Wahl am 9. Oktober zusammen. Dabei wird es unter anderem um Entlastungen in der Energiekrise gehen. So schlagen die Grünen vor, dafür rund 2,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Sondervermögen freizugeben, die noch nicht ausgegeben worden sind. Das CDU-geführte Finanzministerium hat allerdings bereits signalisiert, dass dieses Geld fest verplant sei, etwa für Impfteams und Tests. Die FDP spricht sich unter anderem für einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke bis 2024 aus, um Engpässe bei der Stromversorgung zu verhindern.