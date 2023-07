Eine Frau genießt in ihrer Sonnenmuschel das Sommerwetter am Timmeler Badesee. Foto

Wochenendurlauber und Touristen haben am Samstag Abkühlung an den Küsten und den Binnengewässern gesucht. So war das Timmeler Meer in Ostfriesland gut besucht, auch wenn bei 29 Grad ein starker Wind wehte. Zum Mittag gab es wie im Umkreis von Cuxhaven eine Gewitterwarnung. So blieben an der Nordseeküste einige Strandkörbe leer.

Reges Treiben herrschte auf den Inseln. Vor der Milchbar Norderney standen die Gäste schon ab elf Uhr Schlange. "Wir haben Superwetter und die Leute haben gute Laune", sagte eine Mitarbeiterin. Personell sei man gut aufgestellt, um den Ansturm zu bewältigen. Allerdings sei das Urlauberaufkommen auf der Ostfriesischen Insel noch nicht so stark wie im Vorjahr.

Im Maschsee in Hannover suchten wegen drohender Gewitter nur wenige die Abkühlung im Wasser. In den gastronomischen Betrieben waren die Innenräume gut gefüllt, die Tische im Freien blieben weitgehend leer.

Mit den einzelnen Schauern mittags kündigte sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) eine Kaltfront an, die die heiße Luft um die 30 Grad verdrängen sollte. Für Sonntag erwartete ein Meteorologe um die 23 Grad in Ostfriesland, etwa 27 Grad in Hannover.