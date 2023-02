Niedersachsen gibt 15 Millionen Euro zusätzlich, um aktuell laufende Baumaßnahmen an Krankenhäusern finanziell abzusichern. Mit diesem Sonderinvestitionsprogramm werden Nachträge infolge von Baupreissteigerungen berücksichtigt, wie Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung sagte. Zusätzliches Geld ist demnach etwa für Baumaßnahmen am Herzogin-Elisabeth-Hospital Braunschweig oder das Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover vorgesehen.