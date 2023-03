Die Initiative "Radeln ohne Alter" soll älteren Menschen das Erlebnis des Fahrradfahrens ermöglichen. In Rikschas werden die Seniorinnen und Senioren von ehrenamtlichen Piloten durch die Landschaft gefahren. "Die alten Menschen sind ganz begeistert", berichtet Hans-Joachim Fischer, Geschäftsführer der Ambulanten Hauskrankenpflege in Amelinghausen im Landkreis Lüneburg.

Die Initiative "Radeln ohne Alter" soll älteren Menschen das Erlebnis des Fahrradfahrens ermöglichen. In Rikschas werden die Seniorinnen und Senioren von ehrenamtlichen Piloten durch die Landschaft gefahren. "Die alten Menschen sind ganz begeistert", berichtet Hans-Joachim Fischer, Geschäftsführer der Ambulanten Hauskrankenpflege in Amelinghausen im Landkreis Lüneburg.

Zum 30-jährigen Jubiläum des Pflegedienstes vor einigen Jahren suchte man eine Aktion, um Danke zu sagen und kam auf das Thema "Radeln ohne Alter". Das Konzept stammt aus Kopenhagen, will Senioren aus sozialer Isolation holen und hat das Motto: "Jeder hat ein Recht auf Wind in den Haaren". Mithilfe einer Crowdfunding-Aktion wurde die erste Rikscha angeschafft. Die Fahrzeuge sind extra für mobilitätseingeschränkte Menschen konzipiert.

Fischers Sohn Marwin ist einer von zehn ehrenamtlichen Piloten, seine Frau Sabine koordiniert die Einsätze, die spätestens im April wieder voll losgehen sollen. Mittlerweile gibt es "Radeln ohne Alter" in vielen Ländern, auch in Deutschland hat die Idee immer mehr Zulauf. In Hannover bieten beispielsweise Die Malteser Rikschaausflüge an.

