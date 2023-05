Der Dampf-Eisbrecher "Wal" passiert nach einer Helgoland-Fahrt den Glockenturm an der Kaiserschleuse in Bremerhaven. Foto

Auf die schwierige Lage von osteuropäischen Arbeitsmigranten hat das katholische Hilfswerk Renovabis in Bremerhaven aufmerksam gemacht. Der Eröffnungsgottesdienst der diesjährigen Pfingstaktion fand auf einem Museumsschiff in Bremerhaven statt. Den Freiluft-Gottesdienst hielt der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer auf und vor dem Museumsschiff "Dampf-Eisbrecher Wal" im Hafengelände von Bremerhaven.

Auf die schwierige Lage von osteuropäischen Arbeitsmigranten hat das katholische Hilfswerk Renovabis in Bremerhaven aufmerksam gemacht. Der Eröffnungsgottesdienst der diesjährigen Pfingstaktion fand auf einem Museumsschiff in Bremerhaven statt. Den Freiluft-Gottesdienst hielt der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer auf und vor dem Museumsschiff "Dampf-Eisbrecher Wal" im Hafengelände von Bremerhaven.

Das Motto der Pfingstaktion lautet: "Sie fehlen. Immer. Irgendwo. Arbeitsmigration aus Osteuropa". In Deutschland leben nach Angaben von Renovabis viele Zugewanderte aus osteuropäischen Staaten, die aus Notsituationen oder wegen Perspektivlosigkeit herkommen. Renovabis kritisiert, dass diese in Deutschland häufig ausgebeutet, betrogen und gedemütigt würden und zudem in ihren eigenen Heimatländern fehlten.

Website Renovabis