Angesichts der weiter auseinandergehenden Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland fordert die Landesarmutskonferenz in Niedersachsen eine Vermögensabgabe für Superreiche und eine Erhöhung der Erbschaftssteuer für große Vermögen. Fast 17 Prozent der Menschen in Deutschland seien armutsbedroht, sagte der Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz, Klaus-Dieter Gleitze, am Samstag laut einer Mitteilung.