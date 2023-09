Ein 30 Jahre alter Mann hat in einem Bremer Sozialzentrum randaliert, Mitarbeiter bedroht und beleidigt und versucht, eine Mitarbeiterin mit einem Stuhl zu schlagen. Zu dem Vorfall kam es am Donnerstagvormittag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Tische, Stühle und ein Computer gingen bei dem Angriff zu Bruch. Polizisten nahmen den Mann auf eine Polizeiwache mit. Er wurde wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Zudem erhielt er eine Gefährderansprache und einen Platzverweis. In Bremer Sozialzentren befinden sich unter anderem Sozialämter.