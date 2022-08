Die Stiftung Opferhilfe hat im vergangenen Jahr mehr Menschen in Niedersachsen betreut, die sich wegen Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gemeldet haben. 2021 waren es 683 Menschen, ein Jahr zuvor noch acht weniger, wie das Justizministerium in Hannover am Montag mitteilte. In Deutschland und vielen weiteren Ländern können Menschen frei über ihre Sexualität entscheiden. Bedrohungen oder Eingriffe in diese Selbstbestimmung stellen Straftaten dar. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers geht es bei den Fällen überwiegend um sexuellen Kindesmissbrauch und weitere Sexualdelikte wie etwa Vergewaltigungen.