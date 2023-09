Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Straße der Kinderrechte in Garbsen (Region Hannover) offiziell eröffnet. Der SPD-Politiker fuhr am Donnerstag gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern die Stationen der Straße auf dem Rad ab. Bei dem Projekt geht es darum, die in einer eigenen UN-Konvention festgeschriebenen Kinderrechte bekannter zu machen. Zu ihnen zählen das Recht auf Bildung, Gesundheit, freie Meinungsäußerung und Beteiligung.