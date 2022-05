Im vergangenen Jahr haben rund 23.000 Menschen in Niedersachsen Rat bei einer der 265 Schuldnerberatungsstellen im Land gesucht. Der Anteil der Menschen in Privatinsolvenz lag 2021 bei rund 11 pro 10.000 Einwohner, wie das Sozialministerium am Montag in Hannover mitteilte. Im Jahr 2020 nahmen noch rund 84.000 Personen nach Angaben des Statistischen Landesamts eine Schuldnerberatung in Anspruch.

Landessozialministerin Daniela Behrens (SPD) wies in diesem Zusammenhang auf das flächendeckende Netz an Beratungsangeboten hin. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie unvorhersehbare Ereignisse an sich wirtschaftlich stabile Existenzen in die Schuldenfalle treiben können, sagte Behrens aus Anlass der Woche der Schuldnerberatung. «Die Schuldnerberatungsstellen stehen Betroffenen mit fachkundigem aber auch vertraulichem Rat zur Seite», sagte sie.

Angesichts der drastisch gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel hätten vor allem Familien mit Kindern oder Alleinerziehende immer größere Schwierigkeiten, ihre Verbindlichkeiten zu decken, den Kindern soziale Teilhabe zu ermöglichen oder Rücklagen zu bilden.

Das Land Niedersachsen treibe die Digitalisierung der Schuldnerberatungsstellen voran. Der Landkreis Grafschaft Bentheim sei als Pilotkommune am bundesweiten Digitalisierungsprozess der Schuldnerberatungen beteiligt, hieß es.