Eine Brücke über die Autobahn 1 ist am Samstag gesprengt worden. "Sie wird nun zerlegt und abtransportiert", sagte eine Sprecherin der Autobahngesellschaft. Wegen des Abbruchs ist die Autobahn zwischen Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) und Bramsche bei Osnabrück seit Freitagabend bis voraussichtlich Sonntagnachmittag in beide Richtungen voll gesperrt.

Das Bauwerk wurde mit Baggern abgerissen und landete auf einem Sandbett. Das sollte Schäden an der Fahrbahn der A1 verhindern.

Wie die zuständige Außenstelle der Autobahngesellschaft in Osnabrück mitteilte, wird der Verkehr in Richtung Bremen ab Neuenkirchen-Vörden über die U7 bis zur Anschlussstelle Holdorf umgeleitet. In Fahrtrichtung Dortmund werde der Verkehr ab Neuenkirchen-Vörden über die U20 bis zur Anschlussstelle Bramsche geführt.

Für die Autobahnüberquerung direkt an der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden muss eine neue Brücke gebaut werden, weil die Autobahn derzeit auf sechs Fahrspuren verbreitert wird. Ab Sonntagnachmittag, 14.00 Uhr, soll der Verkehr wieder in beide Richtungen fließen.

