Bei einem Unfall im Landkreis Stade sind fünf Menschen im Alter zwischen 4 und 39 Jahren verletzt worden, zwei davon schwer. Am Montagabend sei eine 39 Jahre alte Autofahrerin mit ihren drei Kindern zwischen dem Bargstedter Ortsteil Ohrensen und Issendorf unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort sei ihr der Wagen eines 21-Jährigen entgegengekommen und aus zunächst ungeklärter Ursache immer weiter auf die Gegenfahrbahn geraten. Die 39-Jährige versuchte auszuweichen, dennoch kam es zum Frontalzusammenstoß. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt, auch die drei Jungen im Alter von 4, 6 und 12 Jahren kamen in eine Klinik.