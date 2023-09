Die Stadt Braunschweig plant einen Zebrastreifen in Regenbogenfarben. Ein entsprechender Beschluss wurde am Mittwoch vom Stadtrat gefasst, wie die "Braunschweiger Zeitung" (Donnerstag) berichtet. Geplant sei zunächst ein Regenbogen-Zebrastreifen, der bis Juli 2024 fertiggestellt werden solle.

Braunschweig ist dem Bericht zufolge die erste Stadt in Niedersachsen, die einen mehrfarbigen Zebrastreifen gestaltet. Um Konflikte mit der Straßenverkehrsordnung zu vermeiden, die keine farbigen Überwege vorsehe, werde nun nach Standorten gesucht, an denen die Streifen keine Relevanz für den Straßenverkehr hätten, etwa am Eingang zu einer Fußgängerzone.

In den vergangenen Monaten hatten bereits Bonn, Wiesbaden und zuletzt Nürnberg Fußgängerüberwege in Regenbogenfarben eröffnet. Auch dort wurden Standorte in oder am Anfang von Fußgängerzonen gewählt. Mit den Regenbogenfarben soll für Akzeptanz und Toleranz geworben werden.

