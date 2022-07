Die Stadt Braunschweig will Zeremonialgegenstände an das Volk der Bangwa in Afrika zurückgeben. Dem Rat werde die Rückgabe der Objekte aus der Kamerun-Sammlung des Städtischen Museums vorgeschlagen, kündigte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) am Mittwochabend an. Er hatte zuvor eine zwölfköpfige Delegation um Seine Majestät König Asabaton Fontem Njifua, König höchsten Grades von Fontem (Kamerun), in der Stadt empfangen.