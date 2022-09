Viele Klinikärzte in Niedersachsen denken einer neuen Umfrage zufolge über einen Berufswechsel nach. Rund 40 Prozent der Befragten schließen einen Berufswechsel nicht grundsätzlich aus, wie die am Dienstag vorgestellte Studie der Ärztegewerkschaft Marburger Bund ergab. 67 Prozent der Befragten bemängeln demnach die Arbeitsbedingungen, die Hälfte von ihnen arbeitet über 49 Stunden pro Woche, fast ein Drittel gab an, vom Arbeitgeber keine Möglichkeit der Zeiterfassung zu erhalten. "Das Gesundheitssystem muss grundlegend reformiert werden", forderte der Vorsitzende des Marburger Bundes Niedersachsen, Hans Martin Wollenberg.