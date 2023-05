Die Polizei in Niedersachsen hat 2022 deutlich weniger politisch motivierte Straftaten registriert als noch ein Jahr zuvor - aber die Zahl blieb hoch. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 4768 Taten - nach 5371 ein Jahr zuvor, wie Innenministerin Daniela Behrens am Montag in Hannover bekanntgab. "Der Rückgang der politisch motivierten Straftaten bedeutet immer noch den zweithöchsten Wert im Zehn-Jahres-Vergleich", sagte die SPD-Politikerin. "Es gibt eine gewisse Unruhe in der Gesellschaft." Diese äußere sich in einem aufgeheizten öffentlichen Diskurs und "im schlimmsten Fall auch in politisch motivierten Straftaten".