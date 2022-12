Rund einen Monat vor Ende der Abgabefrist haben noch viele Menschen in Niedersachsen keine Grundsteuererklärung abgegeben. Bis Ende Dezember lag die Eingangsquote bei rund 55 Prozent, wie das Finanzministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Bislang seien rund 1,9 Millionen dieser Erklärungen in Niedersachsen eingegangen.