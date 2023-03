Im Rahmen der bundesweiten Streiks der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stehen am Dienstag und Mittwoch in Braunschweig Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs still. Das teilte ein Sprecher der Braunschweiger Verkehrs-GmbH am Dienstagmorgen mit. Nur Schulbusse, die direkt zu den Grundschulen fahren, sollen trotz des Streiks normal unterwegs sein. Am Mittwoch sollen dann auch Verkehrsbetriebe in Hannover, Goslar und Wolfsburg bestreikt werden.