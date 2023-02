Nach Warnstreiks an den Flughäfen in Hannover und Bremen läuft der Flugbetrieb am Samstagmorgen wieder regulär an. Pünktlich um 6.10 Uhr startete am Airport in Bremen die erste Maschine der Lufthansa nach München, hieß es auf der Website des Flughafens. Nur zwei frühe Flüge seien gestrichen, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. In Hannover waren am frühen Morgen noch drei Flüge ausgefallen, doch auch hier starteten ab etwa 5.00 Uhr wieder die ersten Maschinen. Mehr als 60 Flugverbindungen sind allein in Hannover für den Tag vorgesehen.