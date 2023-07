In Hannover und Bremen sind mehr Spitzenämter in kommunalen Unternehmen mit Frauen besetzt als in vielen anderen Städten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Zeppelin Universität Friedrichshafen, in der 69 Städte untersucht wurden. Hannovers Frauenanteil von 37,5 Prozent wird demnach nur von Offenbach übertroffen, Bremen liegt mit 33,8 Prozent auf Rang sechs.