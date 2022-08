Bei den Löscharbeiten eines Dachstuhlbrands in Südbrookmerland im Ortsteil Uthwerdum (Landkreis Aurich) haben Rettungskräfte eine Leiche geborgen. Andere Bewohner des Reihenhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Dachstuhl des äußeren Teils eines Reihenhauses stand in der Nacht zum Donnerstag in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Hausabschnitte wurde durch die Einsatzkräfte verhindert. Die Ursache für das Feuer und der entstandene Sachschaden blieben zunächst unklar.